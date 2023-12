Sydney Sweeney ainda encontra espaço para surpreender os fãs com a sua beleza estonteante e a sua presença na antestreia australiana do filme 'Todos Menos Tu', que co-protagoniza, já está a dar que falar.

A atriz, de 26 anos, fez-se apresentar com um look da marca Givenchy, pertencente à coleção primavera-verão 2024, composto por um top e uma saia transparentes, que combinou com com umas sandálias com plataforma da Jimmy Choo e uns brincos de cristal que, também eles, são da Givenchy.

A ousadia está a ser muito destacada nas redes sociais e o acentuado decote não deixou ninguém indiferente.

Vale lembrar que o filme 'Todos Menos Tu' é um dos projetos de maior amplitude que Sydney Sweeney, estrela da série 'Euphoria', já assumiu.

Em 2024, a artista estreia-se no universo de super-heróis da Marvel, com o filme 'Madame Web'.

Confira na galeria as fotografias da presença de Sydney Sweeney na antestreia australiana de 'Todos Menos Tu'.

