Lindíssima e extremamente talentosa. Estes são apenas dois dos muitos elogios que por estes dias são feitos a Sydney Sweeney, uma das novas - e mais desejadas - estrelas de Hollywood.

Embora tenha começado a dar que falar na série 'Euphoria', em 2019, há muito que a atriz já procurava a sorte nesta indústria. Fez curtas participações em diversas séries e filmes desde 2010, como 'Heroes', 'Mentes Criminosas', 'Anatomia de Grey' e 'Sharp Objects', mas foi com a produção protagonizada por Zendaya que alcançou, finalmente, a popularidade desejada.

Em 2021 integrou o elenco de 'The White Lotus' e é ainda em 2023 que vê estrear 'Todos Menos Tu', um romance co-protagonizado com Glen Powell, a quem chegou até a ser associada num eventual romance, nunca confirmado.

No próximo ano, regressa aos cinemas com 'Madame Web', a sua incursão no universo de super-heróis da Marvel. Vai dar vida à personagem Julia Carpenter e irá contracenar com Dakota Johnson, estrela de 'As Cinquenta Sombras de Grey' e companheira de Chris Martin.

Na galeria pode encontrar várias fotografias de Sydney Sweeney e assim perceber todo o alvoroço criado em torno desta nova estrela.

