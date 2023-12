Sydney Sweeney está a levar o seu papel no filme 'Anyone But You' muito a sério.

Durante a sua participação no 'The Tonight Show com Jimmy Fallon', a atriz revelou que foi picada por uma aranha no set durante as gravações. "Disseram-me que foi treinada", disse Sweeney sobre a aranha. "Eu não sei como é que se treina uma maldita aranha. Não é possível!", afirmou a atriz.

Enquanto filmava a cena, a aranha de facto começou a picá-la. "Estávamos a filmar e então ela começou a picar-me", disse Sweeney. "Mas estávamos no meio da cena e eu deveria estar de facto a gritar. Só que os meus gritos ficaram um pouco sérios. Eles pensaram que eu estava apenas a representar de forma dramática e realmente séria para uma comédia romântica. Isso é um desastre para qualquer ator. Foi terrível. Então ninguém cortou a cena. Estava ali parada com uma aranha no braço, a picar-me, e eu a gritar, e toda a gente a olhar para mim", continuou a contar, revelando que foi Glen Powell quem percebeu que algo não estava bem.

"O Glen foi o único que disse, 'Ei, ei. Acho que isto está um pouco real. E tivemos que cortar", acrescentou ainda Sweeney.

Veja a cena abaixo.

