Sydney Sweeney é a protagonista do filme 'Echo Valley', que vai ser lançado esta sexta-feira, dia 6 de junho, e esteve presente na antestreia em Nova Iorque.

Esta quarta-feira, dia 4 de junho, a atriz deslumbrou no evento onde estiveram presentes outras caras do elenco do filme, como Julianne Moore.

No que ao look diz respeito, a escolha de Sydney Sweeney foi um vestido vermelho, comprido, com corpete (que destacou a sua silhueta) e saia volumosa.

Leia Também: Julianne Moore ao lado do filho em antestreia de filme