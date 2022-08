Esta semana foi publicada uma entrevista que Meghan Markle deu à revista The Cut, sendo que as suas declarações sobre a família real britânica continuam a dar que falar.

Um dos comentários que mais gerou controvérsia foi relativo ao príncipe Harry e ao príncipe Carlos.

“O Harry disse-me: 'perdi o meu pai neste processo'. Não tem de acontecer o mesmo com eles como aconteceu comigo, mas essa decisão cabe a ele”, afirmou a ex-atriz.

Segundo a Archewell, fundação criada pelo casal, no comentário - “O Harry disse-me: 'perdi o meu pai neste processo”, na realidade Meghan queria dizer que o marido afirmou que a relação desta com o pai, Thomas Markle, tinha terminado. Ou seja, o príncipe estava a falar do sogro e não do pai, Carlos de Gales.

A Archewell explica também que Meghan, ao proferir tais palavras, expressava o seu desejo em que não acontecesse com o companheiro o mesmo que aconteceu com ela.

Apesar deste esclarecimento, sabe-se que a decisão de Harry em renunciar aos seus deveres monárquicos e deixar Inglaterra afetaram a sua relação com o pai.

Leia Também: "Perdi o meu pai neste processo", confessou Harry a Meghan Markle