Meghan Markle deu uma nova entrevista à revista The Cut que está a dar que falar. A mulher do príncipe Harry fala de alguns assuntos relacionados com a família real britânica, mas não só.

A ex-atriz lamentou o facto de ter perdido a relação com o pai, Thomas Markle, logo no início do relacionamento, algo que teme ter acontecido com o próprio príncipe.

“O Harry disse-me: 'perdi o meu pai neste processo'. Não tem de acontecer o mesmo com eles como aconteceu comigo, mas essa decisão cabe a ele”, comentou Meghan, lembrando o seu afastamento da realeza e as notícias que constantemente saíam na imprensa sobre os 'arrufos' familiares.

Quanto à possibilidade de um dia o casal reconciliar-se com a família real britânica, Meghan defendeu: “Acho que o perdão é muito importante. É preciso muito mais energia para não perdoar. Mas é necessário esforço para perdoar, também. Fiz, de facto, um esforço, especialmente sabendo que posso dizer qualquer coisa”.