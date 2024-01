Após a abdicação da rainha Margarida II ao trono da Dinamarca, eis que um dos momentos mais aguardados do dia aconteceu: O rei Frederico X e a rainha Mary subiram à varanda do Palácio de Christiansborg para cumprimentarem os dinamarqueses que aguardavam pela família real na praça do palácio.

O casal mostrou-se mais unido que nunca, dando mesmo um beijo em público, e afastando-se dos fantasmas das alegadas traições por parte de Frederico que assolaram a família real dinamarquesa no final do ano passado.

Também os filhos do casal - a princesa Isabella, o príncipe Christian (herdeiro ao trono), a princesa Josephine e o príncipe Vincent - subiram à varanda.

Veja o momento na galeria.

Leia Também: Eis o primeiro retrato do rei Frederico X da Dinamarca