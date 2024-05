A 14 de janeiro deste ano, Frederico X e Mary tornaram-se reis da Dinamarca após a abdicação da rainha Margarida.

Esta semana foi transmitida a primeira entrevista que o casal deu desde que subiu ao trono. Em declarações ao canal de televisão dinamarquês TV 2, Frederico lembrou a cerimónia que o tornou o novo monarca.

"Foi muito impressionante e comovente. Senti-me extremamente bem recebido", lembrou, notando que o "ponto alto" aconteceu quando a esposa e os filhos surgiram atrás dele na varanda do palácio, tendo passado para o seu lado para cumprimentar os cidadãos. "Foi uma das coisas mais incríveis que experienciei na vida", reconhece.

"Fiquei com as crianças e quando foste para a varanda em direção ao teu destino foi um momento que me emocionou muito. Podíamos ouvir e sentir, mesmo que não pudéssemos ver. Foi um belo momento. Fiquei muito feliz e muito orgulhosa", disse ainda Mary, dirigindo-se ao companheiro.

Quanto à monarquia, o casal garantiu que quer proteger a "tradição", mas sem perder de vista o futuro da instituição.

"Ainda não decidimos uma direção, mas estamos num bom caminho. Vamos continuar aquilo que começámos. O nosso interesse é na natureza, comunidades e empresas. Queremos ser um casal da realeza visível e presente na Dinamarca", afirmou a rainha.

Recorde-se que os reis têm quatro filhos: Christian, de 18 anos, a princesa Isabella, de 16, e os príncipes e gémeos Josephine e Vincent, de 12.

