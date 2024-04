Maria Montell foi uma das relações mais sérias que Frederico da Dinamarca teve antes de conhecer Mary Donaldson, com quem se casou em 2004.

E embora a cantora recorde com algum carinho o atual rei da Dinamarca, reconhece que o tempo que passou com ele foi muito difícil de gerir. Em entrevista recente para o um podcast dinamarquês, Maria falou um pouco sobre o que viveu com o então príncipe herdeiro.

"É terrível ter que anunciar a um país inteiro que estás apaixonado por alguém, porque toda a gente quer ter uma opinião. Mesmo quando se anuncia um casamento, a imprensa já escreve sobre um possível divórcio. Não era para mim. O Frederico tentou manter-me ao seu lado o máximo que pôde, e eu deixei-me levar até perceber que não poderia continuar assim", explicou Maria, citada pela Vanitatis, que também confessou que, após o fim da relação precisou de fazer terapia.

Foi em 1997 que o então príncipe herdeiro e Maria Montell se apaixonaram. A relação tornou-se de tal forma séria que a cantora chegou a acompanhá-lo em alguns eventos oficiais e Frederico não teve problemas em apresentá-la ao seu círculo mais próximo. No entanto, o namoro não era do agrado da rainha Margarida.

Leia Também: Demasiadas férias? 'Escapadinhas' de reis da Dinamarca dão que falar