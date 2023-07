Dias agridoces para a família real da Bélgica. Esta sexta-feira, dia 21 de julho, os reis Philippe e Mathilde reuniram-se com os filhos, a princesa herdeira Elisabeth e os príncipes Gabriel, Emmanuel e Eleonore, e com os reis eméritos, Alberto e Paola, para uma serviço religioso com o qual assinalaram os 10 anos de reinado.

Foi precisamente neste dia, em 2013, que o rei Alberto II abdicou do trono a favor do filho mais velho, tornando a neta princesa herdeira e duquesa de Brabante, título que recebeu nesse dia, quando tinha apenas 11 anos.

Uma década depois, o reinado de Philippe parece não estar a convencer grande parte dos belgas. Pelo menos é a conclusão que se pode retirar de uma sondagem feita por quatro meios de comunicação do país, 'Het Laatste Nieuws', 'VTM Nieuws', 'RTL' e 'Le Soir', que refere que cerca de 75% dos inquiridos quer que a princesa herdeira suba ao trono em menos de dez anos, ou seja, que o rei abdique a favor da filha.

Apesar de ser ainda muito nova - a princesa celebra 22 anos no próximo mês de outubro - Elisabeth conta com grande popularidade entre os belgas. 6% dos inquiridos queriam que a jovem subisse imediatamente ao trono, enquanto 26% esperam que isso aconteça nos próximos cinco anos e 43% desejam que a jovem se torne rainha nos próximos dez.

Caso isso aconteça, a princesa tornar-se-á rainha muito jovem, aos 31 anos, o que não seria caso isolado nas monarquias contemporâneas. Recorde-se que Isabel II subiu ao trono aos 25 anos e reinou durante mais de 70 e a rainha Margarida da Dinamarca assumiu o papel de Chefe de Estado aos 32, tendo celebrado no ano passado meio século de reinado.

