Carlos de Inglaterra tornou-se automaticamente rei quando a Rainha Isabel II morreu, na quinta-feira, mas só neste sábado foi oficialmente proclamado, numa cerimónia em Londres.

Horas depois, o Canadá deu idêntico passo cerimonial e constitucional, fundamental na introdução do novo monarca no país, como noticiam as agências internacionais.

Carlos III torna-se assim chefe de Estado do Canadá, um dos países membros da Commonwealth, organização formada, essencialmente, por ex-colonias britânicas.

Embora os canadianos sejam algo indiferentes à monarquia, as agências internacionais destacam a "afeição que muitos tinham pela falecida rainha Isabel II", cuja silhueta circula nas moedas daquele país.

As análises internacionais antecipam que Carlos deverá permanecer chefe de Estado do Canadá, até porque abolir a monarquia implicaria mudar a Constituição.

O Canadá tem uma população de 37 milhões de pessoas, que abrange anglófonos, francófonos, tribos indígenas e um fluxo permanente de novos imigrantes.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.