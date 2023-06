O rei Carlos III não deixou passar em branco o Dia do Pai, que no Reino Unido se celebra ao terceiro domingo de junho, tendo sido este ano no dia 18.

A data foi destacada nas redes sociais e o filho mais novo, Harry, não foi deixado de fora da comemoração.

Na página de Instagram do rei foram destacadas três fotografias, a primeira com o pai de Carlos III, o falecido príncipe Filipe, a segunda a mulher Camilla com o seu pai, Bruce Shand, e por fim podemos ver monarca com os filhos, William e Harry.

"Aos pais de todos os lugares, hoje [dia 18 de junho] desejamos um especial Dia do Pai", pode ler-se na legenda das fotografias.

De recordar que William e Harry são fruto do casamento de Carlos III com a falecida princesa Diana. Apesar de Harry estar afastado da realeza britânica e estar a viver nos Estados Unidos, o príncipe não deixou de ser incluído nesta homenagem.

