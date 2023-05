O rei Carlos III juntou-se às muitas homenagens feitas à rainha do rock, Tina Turner, após a morte da cantora ter sido anunciada na última quarta-feira.

O monarca permitiu que a Band of the Welsh Guards [Banda dos Guardas Galeses] tocasse o hit de 1989 'The Best' durante a troca da guarda diante do palácio de Buckingham na sexta-feira, 26 de maio.

O momento foi registado em vídeo, tendo sito partilhado no Twitter pelo Forces News.

O rei Carlos III, recorde-se, conheceu a lendária cantora em 1986, quando Tina Turner atuou no Prince's Trust All-Star Rock Concert, realizado no Estádio de Wembley, em Londres.

