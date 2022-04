Jim Carrey esteve a falar sobre o mais recente filme, 'Sonic the Hedgehog 2', e confessou ao Access Hollywood que está pronto para terminar a carreira de décadas em Hollywood.

Questionado pela apresentadora Kit Hoover se estava a falar a sério, numa entrevista que foi publicada esta semana, o ator afirmou: "Estou a falar muito a sério".

"Depende, se os anjos trouxerem algum tipo de guião escrito em tinta dourada que me diga que será muito importante para as pessoas verem, posso continuar no caminho, mas estou a fazer uma pausa", explicou.

"Gosto realmente da minha vida tranquila, adoro pintar telas e amo a minha vida espiritual. Sinto que tenho o suficiente. Fiz o suficiente. Sou suficiente", acrescentou.

