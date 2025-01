Com uma vasta (e famosa) carreira no mundo da representação, Jim Carrey é um dos atores mais conhecidos de Hollywood da sua geração.

O primeiro (de vários) filmes a somar fãs do seu trabalho foi 'Ace Ventura: Pet Detective', de 1994, onde interpretou Ace Ventura, tendo continuado a somar sucesso logo no ano seguinte com 'Ace Ventura: When Nature Calls'.

Filmes como 'A Máscara', 'Doidos à Solta', 'The Truman Show - A Vida em Directo', 'O Mentiroso Compulsivo', 'Bruce - O Todo-Poderoso' ou 'O Despertar da Mente' foram outros exemplo de filmes de sucesso do ator.

A mais recente longa-metragem em que Jim Carrey se destaca mais uma vez é no 'Sonic 3: O Filme', onde dá vida a Doutor Eggman.

Esta sexta-feira, dia 17 de janeiro, o ator está de parabéns e não deixamos passar em branco a data especial. Por isso, na galeria reunimos imagens de Jim Carrey naquela que foi a sua 'última' passadeira vermelha, mais precisamente no TCL Chinese Theatre, em Los Angeles, na Califórnia, no dia 16 de dezembro do ano passado.