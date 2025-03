Pete Wentz levou o filho Saint, de 10 anos, à 21.ª edição do Desert Smash 2025, em Palm Springs, na Califórnia, esta terça-feira, dia 4 de março.

Na 'passadeira vermelha', o músico posou ao lado do menino, que estava com uma camisola branca do Dragon Ball Z, e o que não passou, de todo, despercebido foram as semelhanças físicas entre pai e filho.

Além de Saint, o artista é também pai de Marvel, de 10 anos, com Meagan Camper. Tem também o filho Bronx, de 15 anos, com a 'ex' Ashlee Simpson Ross.

