São várias as vezes que mãe e filha ficam no centro das atenções pelas semelhanças físicas. No entanto, a atriz não acha que seja parecida com Ava.

Reese Witherspoon falou sobre os comentários de muitas pessoas que acham que a sua filha, Ava Phillippe, é igual à atriz. Apesar de vários acharem que mãe e filha são muito parecidas fisicamente, Reese não tem a mesma opinião, como referiu durante o 'Today with Hoda & Jenna', esta terça-feira. De acordo com a People, durante o talk show Reese Witherspoon disse que não acha que a filha seja parecida consigo e que Ava tem a mesma opinião. Comentário que chegou depois de Jenna Bush Hager ter dito que Reese e Ava "são gémeas". De recordar que a atriz é ainda mãe de Deacon Phillippe, de 18 anos, e Tennessee Toth, de 10. Leia Também: "Gémeas". Filha de Reese Witherspoon cada vez mais parecida com a atriz