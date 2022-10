Reese Witherspoon e Ryan Phillippe foram pais de Deacon há 19 anos. O jovem completou mais um ano de vida e os pais não deixaram passar em branco a data especial.

No Instagram, este domingo, a atriz publicou duas fotografias do filho, uma atual e outra antiga, e assinalou o aniversário do seu menino.

"[...] A pessoa que tem a energia mais alegre, motivação infinita, ambição e talento. E o maior coração do mundo. Não podia estar mais orgulhosa de ti. Amo-te D", disse.

Por sua vez, Ryan Phillippe desejou um feliz aniversário ao filho através das stories da sua página de Instagram.

© Instagram

