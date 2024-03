Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos separaram-se em 2019 e a relação de ambos não terminou da melhor forma. A proximidade, ainda assim, tornou-se maior nos últimos tempos e há quem suspeite de uma reconciliação.

Presente na Moda Lisboa, no passado fim de semana, Fernanda foi confrontada pela equipa de reportagem do 'Passadeira Vermelha', da SIC, sobre este tema. A resposta que deu, no entanto, acabou por não ser tão explícita quanto os fãs gostariam.

"Acho que é um processo que, num determinado momento da nossa vida, nos pode passar pela cabeça, mas a resolução e o percurso do mesmo é algo que depois só a vida nos pode indicar", explicou Fernanda, que assim deixou em aberto a possibilidade de se reconciliar com o ex-marido e pai dos seus quatro filhos.

Fernanda disse ainda que as crianças são "quem usufrui mais desta acalmia" da relação mais cordial que mantém agora com Pedro Miguel Ramos e que "antes de qualquer coisa" é preciso "promover a harmonia e o bem-estar".

