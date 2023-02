Ainda sem saber o que fazer para o jantar de domingo? Esta receita de Susana Dias Ramos pode ajudá-lo.

A terapeuta de casais presenteou os seguidores do Instagram com um vídeo através do qual ensina a fazer a sua "sopa de peixe".

"Deixem-se ir na onda e ponham os peixes e mariscos que quiserem.. Abusem nos temperos e terminem com uma farinha de mandioca para ligar tudo! Finalizem com o coentro… ou salsa", sugeriu, por fim.

Veja o vídeo abaixo com todo o processo:

