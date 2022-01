Catherine Hardwicke, realizadora de 'Twilight', lembrou um dos momentos de maior tensão que viveu durante as gravações da saga de vampiros, corria o ano de 2008.

Esta confessa que ficou preocupada ao perceber a química que havia entre Robert Pattinson, na altura com 21 anos e Kristen Stewart, de 17 anos.

"Podia ver que tinham uma enorme química, e pensei: 'Meu Deus'. Pensei que a Kristen tinha 17 anos. Não queria problemas com questões legais", disse em declarações ao podcast 'The Big Hit Show'.

Na Califórnia a idade legal permitida para haver consentimento é de 18 anos, facto que a realizadora quis lembrar a Pattinson, depois deste ter feito uma audição com Kristen na qual representaram uma cena mais íntima.

"Lembro-me de dizer ao Rob, 'já agora, a Kristen tem 17 anos. No nosso país, é ilegal ter uma relação... E ele ficou do género, 'ok, ok'", lembra.

Algum tempo mais tarde, os dois atores começaram a namorar, no entanto, o romance terminaria com traições da parte de Stewart.

