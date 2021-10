Raquel Strada revelou nas stories da sua página de Instagram que teve de ser vista por um médico assim que chegou a Portugal.

Depois de ter estado longo do país, no regresso sofreu um percalço: "tímpano rebentado". Um episódio que partilhou com os seguidores.

"Demoraste muito a responder ao quiz", disse um internauta, levando depois Raquel Strada a falar sobre a sua ida ao hospital.

"Aterrei ao fim do dia com um tímpano rebentado! Fui direta ao Hospital de Santa Maria [em Lisboa]! Tenho uma foto deste triste momento porque mandei ao meu marido [Joaquim Fernandes] a dizer onde estava! Estava demasiado tonta para conseguir escrever", contou.

Publicação de Raquel Strada© Instagram

Situação que não impediu a sua presença no último dia de Portugal Fashion, este sábado, 16 de outubro. "Que bom que foi voltar ao Portugal Fashion. Direta de uma viagem e ainda meia doente, mas com a certeza que a moda e o design vão-nos continuar a inspirar sempre e a dar uma nova luz à forma como se vê e vive a vida", disse.

