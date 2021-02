O rapper Tekashi 6ix9ine surpreendeu os seus admiradores no Instagram ao fazer uma publicação onde mostra o antes e depois do seu corpo.

Conforme evidencia a imprensa internacional, o músico perdeu cerca de 27 quilos, mudança sobre a qual falou na plataforma.

"A verdadeira razão pela qual me afastei do Instagram e da música durante seis meses é porque em setembro estava mais gordo do que nunca", começa por referir o artista de 24 anos.

"Pesava 92 quilos, estava a passar por muito na minha vida e estava constantemente a comer", nota.

"Disse a mim mesmo para colocar a música de lado e focar-me em mm próprio e cá estou eu hoje, 27 quilos mais magro", partilhou.

