Jorge Gabriel é um dos mais renomados e conhecidos apresentadores de televisão em Portugal. Contando já com uma longa carreira na área da comunicação, o anfitrião decidiu esta quarta-feira, dia 24, recordar uma fotografia com mais de 20 anos.

"Foto de 1996 ainda na minha versão jornalista da SIC, acompanhando os Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos da América, à porta da sede da CNN", revela na legenda da imagem.

"Qualquer dia conto-vos as histórias em torno desta epopeia. Só uma pontinha do véu... no dia em que esta foto foi tirada deflagrou uma pequena bomba. Passados quatro anos a CIA ainda andava à procura dos autores do atentado, e tive de responder à nossa polícia judiciária sobre este assunto", explica.

Leia Também: Jorge Gabriel solidário e preocupado com Tiger Woods após grave acidente