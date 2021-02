Tiger Woods encontra-se hospitalizado depois de ter sofrido um aparatoso acidente de automóvel.

Com várias notícias a darem conta da gravidade do acidente e sem serem ainda conhecidos grandes pormenores sobre o estado de saúde do golfista, que teve de ser operado de urgência, Jorge Gabriel mostrou-se um fã preocupado.

"Tiger Woods, um dos meus ídolos do desporto, acabou de se despistar e ninguém sabe ao certo o seu estado de saúde, nem os motivos do acidente. Para muitos, eu incluído, o maior golfista e o maior desportista de sempre", começa por ler-se na legenda de um vídeo que prova que o atleta "aos dois anos já era uma estrela na televisão".

Por fim, a mensagem de esperança do apresentador português: "Que tudo não passe de um susto. Come on, TIGER".

