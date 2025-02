Tiger Woods está de luto. Morreu a mãe do golfista, Kutilda Woods, aos 81 anos de idade.

Woods anunciou a perda através de uma publicação no Instagram, com um texto de homenagem. De acordo com o atleta, Kutilda faleceu na manhã de terça-feira, 4 de janeiro.

"É com imensa tristeza que quero partilhar que a minha querida mãe, Kultida Woods, faleceu esta manhã", escreveu.

"A minha mãe era uma força da natureza, o seu espírito era simplesmente inegável. Ela era rápida com a agulha e a soltar o riso. Era minha maior fã, a maior apoiante. Sem ela, nenhuma das minhas conquistas pessoais teria sido possível. Ela era amada por muitos, mas especialmente pelos seus dois netos, Sam e Charlie. Obrigado a todos pelo apoio, pela orações e pela privacidade neste momento difícil para mim e para a minha família. Amo-te mãe".

