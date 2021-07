Zerail Rivera, um rapper que vivia em Los Angeles, foi assassinado enquanto fazia um vídeo em direto no Instagram, noticia a revista People.

Rivera, cujo nome artístico era Indian Red Boy, foi morto no dia 8 de julho enquanto estava sentado no seu carro em Hawthorne a falar com um amigo através da plataforma social, revelaram as autoridades à imprensa.

Segundo a polícia, os serviços de urgência responderam a um pedido de ajuda feito a propósito de um tiroteio no qual o artista de 21 anos acabou por perder a vida.

Os responsáveis ainda não foram identificados, mas acredita-se que o crime tenha sido premeditado.

