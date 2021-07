Gayle King continua a levar a Covid-19 muito a sério. Esta segunda-feira, 12 de julho, durante uma entrevista que fez a um médico no programa que apresenta, o 'This Morning', da CBS, a mesma revelou que os membros da sua família que não estejam vacinados não irão participar na celebração do Dia de Ação de Graças (o feriado do Thanksgiving nos Estados Unidos).

"Não sei quantas vezes mais podes dizer às pessoas, 'Ouve, ir-te-á salvar a vida. Tenho esse problema com pessoas da minha própria família, que irei banir das férias do Dia de Ação de Graças. É dessa forma que levo a sério o que me dizem", sublinhou.

A apresentadora ainda notou: "É o meu poder. Estou vacinada... estou a voltar aos poucos".

Leia Também: Rui Maria Pêgo mostra-se a ser vacinado contra a Covid-19

Leia Também: Fernando Rocha e a "desvantagem de não tomar a vacina"