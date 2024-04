Rainn Wilson, ator que deu vida a Dwight Schrute na série norte-americana 'The Office', revelou que foi 'vítima' de uma partida de um hotel em Florença.

"Isto é o que acontece quando peço serviço de quarto no meu hotel em Florença", escreveu na legenda da fotografia que mostrou aos seguidores e onde se pode ver os talheres dentro de gelatina.

Esta é uma brincadeira que era feita com a sua personagem em 'The Office', onde o colega Jim Halpert (papel de John Krazinski) colocava as suas coisas dentro de gelatina, o que deixava Dwight Schrute furioso.

