Os últimos dois anos têm sido no mínimo desafiadores para a família real britânica. A monarquia passou por uma série de problemas, desde o escândalo relacionado com o príncipe André até aos inúmeros desentendimentos entre Harry e os familiares, após o seu casamento com Meghan Markle.

Perante esta situação, a rainha Isabel II pretende fazer tudo o que estiver ao seu alcance para a resolver de forma a que a paz volte a reinar.

Ora, segundo uma fonte do The Express, a monarca pediu que Harry e Meghan participassem numa sessão de terapia com todos os membros.

"O facto da rainha considerar algo tão moderno como uma sessão de aconselhamento, tendo em conta a sua idade, mostra-nos o quão más as coisas estão", notou o informante. "A rainha não acredita que os Sussex, os Cambridge, ou o príncipe Carlos consigam alguma vez resolver as suas diferenças sozinhos, por isso, chegou a altura de procurar ajuda profissional", acrescentou.

Entretanto, a imprensa internacional já tinha dado conta que, ao contrário do que foi noticiado, Harry e Meghan não deverão viajar até ao Reino Unido este Natal. Portanto, se a sessão acontecer, provavelmente deverá ser por videochamada.

