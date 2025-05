Este domingo, dia 18, vários membros da realeza estiveram presentes no início do pontificado do Papa Leão XIV.

A coroa espanhola viu-se representada por Felipe Vi e Letizia.

Ora, se no funeral do Papa Francisco a monarca espanhola elegeu um visual escuro, o mesmo não aconteceu nesta ocasião.

Letizia surgiu com um vestido branco, que conjugou com um véu da mesma cor. A peça era da marca espanhola Redondo Brand, conforme informa a revista Hola!.

De recordar que a soberana é uma das quatro mulheres que podia usar branco na cerimónia, para além de Matilde da Bélgica, a grã duquesa do Luxemburgo Maria Teresa e Charlene do Mónaco.

A rainha Sofía de Espanha e Paola da Bélgica também têm este privilégio, contudo, nenhuma das duas esteve presente na ocasião.

Veja as imagens na galeria.