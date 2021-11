O visual da rainha Letizia no jantar de gala oferecido pelos reis da Suécia no Palácio Real de Estocolmo, na noite desta quarta-feira, continua a dar que falar. Depois do vestido da marca H&M, a monarca destacou-se por usar uma tiara muito especial.

Falamos do diadema de Lis, que representa a dinastia da família Bourbon, nota a revista Hola. Antes de chegar às mãos de Letizia, a joia pertencia à sua sogra rainha emérita Sofía, que a usou pela primeira vez em 1983, precisamente numa vista dos reis da Suécia a Espanha.

Letizia, por sua vez, voltou a brilhar com a imponente tiara quatro anos depois. A última vez tinha sido em fevereiro de 2017, na receção ao presidente da Argentina.

