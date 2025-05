Os reis dos Países Baixos presidiram esta segunda-feira, dia 12 de março, à tradicional receção do Corpo Diplomático no Palácio Real de Amesterdão.

A rainha Máxima, como seria de esperar, deslumbrou no evento ao vestir-se a rigor.

Para a ocasião, a soberana recuperou um vestido cor-de-rosa pastel, de Jan Taminiau, que usou pela primeira vez há 15 anos, no Dia do Príncipe, em 2010.

A nível de joias destacou-se o diadema de pérolas, intitulado como 'Tiara de Pérolas de Paulowna', embora não pertencesse à rainha Ana Paulowna - na verdade, esta apenas tinha uma tiara muito parecida.

A peça de Máxima foi fabricada em 1900 no tempo da rainha Guilhermina. As pérolas são mais antigas do que a própria peça, remontam a 1646 e fazem parte da herança deixada por Amalia van Solms, princesa holandesa do início do século XVII.

