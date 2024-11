Esta terça-feira, 19 de novembro, aconteceu no Palácio de Buckingham uma receção diplomática, o que para as mulheres da realeza constitui a oportunidade perfeita para usarem as joias guardadas no baú.

A rainha Camilla não passou despercebida com um elegante vestido de veludo azul, de Fiona Clare. O visual foi combinado com uma tiara de diamantes, com pedras azuis, que completou na perfeição o coordenado.

A peça, conhecida como a 'tiara aquamarine ribbon', foi usada por Isabel II em 1970 numa visita ao Canadá.

Durante décadas esteve guardada até ser recuperada em 2012 por Sophie, duquesa de Edimburgo (e mulher do príncipe Eduardo) no casamento do grão-duque Guilherme do Luxemburgo e, no ano seguinte, no enlace da princesa Madalena da Suécia.

No caso de Camilla, ontem foi a sua vez de estrear a referida tiara.

Veja as imagens na galeria.

