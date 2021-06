Apesar de todas as polémicas e da saída da realeza, a rainha de Isabel II mantém uma fotografia do príncipe Harry e de Meghan Markle em destaque no Palácio de Buckingham.

O retrato do neto, de 36 anos, e da mulher do mesmo, de 39, pode ser visto nas imagens captadas durante uma reunião da monarca com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, na quarta-feira, 23 de junho.

A foto estava em cima de uma mesa ao lado de outras imagens da família, incluindo uma do irmão de Harry, o príncipe William, e a sua mulher Kate Middleton. Além disso, podia ver-se também uma moldura com um retrato da própria rainha com o falecido marido, o príncipe Filipe.

Leia Também: "Zangado", Harry concordou dar entrevista polémica após perder títulos