A rainha Isabel II pode até mostrar o seu lado mais sério em público, no entanto, quando está à vontade, a monarca não tem medo em mostrar o seu sentido de humor.

Segundo a especialista em realeza Sally Bedell Smith, esta é uma das características pelas quais Isabel II é mais conhecida, sendo que não tem medo de brincar com ela própria, inclusive.

"É possível ouvi-la em toda a casa", notou Smith em entrevista à revista People.

Aliás, Sally conta que numa ocasião em que a rainha apanhou imagens suas no casamento do príncipe Carlos e da princesa Diana na televisão, não tardou em dizer: "Oh, esta é a minha cara Miss Piggy".

"Ela tem a capacidade de se rir dela mesma", disse a autora do livro 'Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch'.

