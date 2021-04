A rainha Isabel II atualizou as respetivas redes sociais após a morte do marido, o príncipe Filipe. Após o falecimento do duque de Edimburgo, que aconteceu a 9 de abril, a monarca e os restantes membros da realeza optaram por escolher fotografias a preto e braco, como forma de marcar o luto.

Ora, passado esta fase, eis que voltou a surgir uma nova atualização que não passou despercebida. É que se antes a fotografia de perfil da rainha era uma em que esta surgia com o príncipe Filipe em plano de fundo, agora é uma outra imagem na qual aparece sozinha.

Veja as alterações na galeria.

