A rainha Isabel II retomou esta terça-feira, dia 27, a agenda oficial após a morte do marido, noticia a revista Hello.

Dez dias depois do funeral do príncipe Filipe, a monarca de 95 anos participou em duas reuniões virtuais a partir do Castelo de Windsor, com os embaixadores da Letónia e da Costa do Marfim.

O período oficial de luto da família real britânica terminou na passada sexta-feira, dia 23. Contudo, alguns membros, como foi o caso de Kate Middleton e do príncipe William, retomaram a agenda antes do prazo.

