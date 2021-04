Três semanas após a morte do marido, príncipe Filipe, a rainha Isabel II endereçou alguns cartões com mensagens de agradecimento pela onda de carinho que recebeu.

Começou a circular pelas redes sociais imagens de um cartão com a foto do duque de Edimburgo acompanhada por algumas palavras atenciosas: "Em memória de Sua Alteza Real Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo. Envio-lhe o meu sincero agradecimento pelas suas amáveis palavras de solidariedade pela morte do meu marido".

A mensagem é rematada com o nome da rainha Isabel II, como pode ver abaixo.

Cartão enviado pela rainha© Reprodução Instagram

Recorde-se que o duque de Edimburgo morreu a 9 de abril, a dois meses de completar o 100.º aniversário. O funeral aconteceu no dia 17, no Castelo de Windsor, onde o marido da monarca perdeu a vida.

Isabel II retomou a agenda oficial esta terça-feira com duas reuniões virtuais com as embaixadoras da Letónia e da Costa do Marfim.

