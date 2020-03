Uma vez que faz parte do grupo de risco, por causa das suas 93 primaveras, a rainha Isabel II tem estado isolada por causa de pandemia do novo coronavírus. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a monarca tem vindo a ser acompanhada apenas por uma equipa reduzida ao máximo de oito pessoas.

A publicação diz que Isabel II está de quarentena "virtual", sendo que nem tem contacto com membros da família, pois todos os cuidados são poucos.

Neste sentido, a mesma tem recorrido às novas tecnologias para manter a ligação com quem lhe é mais próximo.

"Não se pode arriscar com a segurança da rainha, tendo em conta a idade dela e a do duque. Mas também é para o benefício de toda a gente que trabalha no Castelo. As empresas foram aconselhadas a mandar o máximo de pessoas para casa e com a família real não foi diferente", afirmou uma fonte próxima.

Por seu turno, o príncipe Carlos e Camilla encontram-se na sua propriedade em Highland, enquanto o príncipe William e Kate Middleton saíram de Londres para Anmer Hall, em Norfolk.

