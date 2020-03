O afastamento do príncipe Harry e de Meghan Markle do 'núcleo duro' da realeza britânica não fez com que o afeto da rainha Isabel II pelo neto e respetiva esposa diminuísse, pelo contrário. Agora que os duques de Sussex estão a viver no Canadá, a monarca aproveita todos os momentos que o casal e o filho, o pequeno Archie, passam no Reino Unido.

Um funcionário da realeza revelou à Us Weekly que Isabel II já escolheu o presente de aniversário do bisneto, que completa o primeiro ano de vida no dia 6 de maio.

Segundo a publicação, sendo apaixonada por cavalos, a rainha comprou um cavalo de brincar, daqueles que balança.

Será que Archie irá gostar?

