Foi cancelado um dos eventos preferidos da rainha Isabel II, o Royal Windsor Horse Show. O diretor do evento equestre, Simon Brooks-Ward, explicou que a decisão foi tomada como medida de prevenção para evitar a propagação da Covid-19.

"Seguindo as diretrizes do governo de que as aglomerados de pessoas não vão receber apoio dos serviços de urgências e de que se deve promover distanciamento social, é com enorme pesar que decidimos cancelar o Royal Windsor Horse Show", afirmou, cita a revista Hello.

Este é um dos eventos de eleição da monarca de 93 anos. Desde o seu lançamento, em 1943, que a rainha não perde uma edição.