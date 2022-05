O menino retratado na imagem é António Sala. O radialista começou o dia desta quarta-feira com uma viagem no tempo e recordou uma memória registada há 60 anos.

Como explicou na imagem, tinha 13 anos e estava a dar vida à personagem Menino Tonecas numa peça de Teatro. Na altura, revela, tinha o sonho de ser ator.

"Com 13 anos, fazendo Teatro Amador e encarnando o papel de 'Menino Tonecas' que muito mais tarde se tornaria inesquecível com o magnífico desempenho do meu amigo e excelente ator Luís Aleluia. Que tempos tão engraçados. Manias de um puto que também sonhava ser ator. Realmente… recordar é viver", escreveu.

Leia Também: António Sala sobre filha de Mário Augusto: "Nunca é fácil"