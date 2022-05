Dias depois da filha de Mário Augusto, Rita, ter-se submetido a uma cirurgia à coluna, António Sala decidiu deixar uma mensagem à jovem nas redes sociais.

Na sua página de Facebook e Instagram, o apresentador e locutor publicou uma fotografia onde aparece ao lado de Rita e mostrou-lhe o seu apoio.

"Aqui estou eu com a Rita, filha do meu amigo Mário Augusto e da queridíssima Paula. A Rita foi submetida a uma complexa cirurgia. Graças a Deus correu bem, mas está agora a viver os chamados 'dias das dores'. Nunca é fácil, mas a Rita é heróica, está a resistir estoicamente, e com a Graça de Deus, irá recuperar totalmente", começou por dizer António Sala.

"Querida Rita, muita força e vamos a isso! Os teus pais, os teus irmãos, assim como toda a tua família e os teus amigos e seguidores estão do teu lado e puxam positivamente por ti. E isso conta. Temos de repetir fotografias como esta e voltar a viver mais momentos felizes. Melhorinhas e beijinhos querida Rita", completou.

