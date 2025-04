António Sala é uma das caras mais icónicas do panorama do entretenimento português. Com várias décadas de carreira, o comunicador entrou pela casa dos portugueses através da estação pública, deu vida a vários formatos televisivos como 'Palavra Puxa Palavra', de 1990, e foi um dos locutores de rádio mais famosos do nosso país.

Esta quinta-feira, António Sala partilhou uma foto sua na página de Instagram onde recorda um momento da sua carreira.

"Recordar é viver. E aqui estou eu a recordar os anos noventa e os belos tempos de uma época áurea da nossa rádio. Foram momentos absolutamente inesquecíveis. Meus queridos amigos, quem ainda se recorda?", pergunta o radialista.

