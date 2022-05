Mário Augusto deixou uma mensagem de agradecimento aos seguidores do Facebook pelo apoio que recebeu após ter informado que a filha, Rita, iria ser submetida a uma complicada cirurgia à coluna.

"A Rita foi para o bloco manhã cedo a trautear a música da amiga dela, a Rita Redshoes, e quatro horas depois podemos estar ao lado dela a acordar no recobro. Acordou com a atitude de sempre, serenidade sorridente, muitas dores é certo mas a perguntar o que fizeram a tanto ferro e parafuso", relata o jornalista da RTP.

"Vai recomeçar o caminho e sabe disso com a vontade de que quem a conhece há muito reparou. Uma guerreira sem folgas na dor mas sempre pronta para seguir viagem", nota.

Depois de elogiar a "equipa de ortopedia incansável do Santo António", o comunicador completou: "Com menos vinte e cinco parafusos e duas varetas de titânio a coluna dela vai ter que se readaptar certamente… com a garra dela ganha asas apesar de voar baixinho. Obrigado a todos pelas mensagens. Dor de pais é fininha e fria, nunca deixa de gelar o pensamento".

