Mário Augusto vive um momento particularmente difícil da sua vida. Conforme o jornalista da RTP partilhou com os seguidores da sua página de Facebook, a filha Rita irá ser submetida a uma operação hoje, 3 de maio.

"Dor de pais, é fininha e fria. Dói tal qual como se consegue imaginar uma lâmina a raspar a alma. A Rita é heroína, porque as dores começaram a ser tão grandes no fim de semana tão cheio de projetos, queria ir ver a serenata da queima, queria recuperar a vida académica... mas não, acabou a noite de sábado a ouvir os foliões que passavam do lado de fora da urgência do Hospital onde está ainda", revela.

"A Rita soube hoje que o melhor é tirar os ferros todos de uma só vez. Ferros e parafusos que arrepiam não foto da esquerda. Dizia-lhe eu ainda hoje: ainda há quem se queixe quando corta mal as unhas e encravam. Sabem lá o que é dor. Há quase seis anos a Rita passou pelo mesmo, amanhã vai tirar tudo e a dor talvez lhe passe", acrescenta.

"De um lado a coluna aparelhada, parafusos de cima abaixo, apertadinhos a cada vertebra que amarra a Rita, faz dela firme e hirta. Do outro a foto que é felicidade, um clic certeiro. Na verdade, o que me diz esta imagem, o sorriso cheio, é que quando é difícil mudar a condição, tudo se altera mudando a atitude", evidencia.

Por fim, nota: "Acima de tudo a atitude alivia-nos, a dor é fininha e fria mas já lhe disse ao ouvido: quando isto passar, sem dor, vou-te dizer baixinho: A menina dança? Ela sorri como sempre, mesmo com a dor, e responde. É já amanhã, mal acorde da cirurgia".

