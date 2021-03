Rachael Leigh Cook e Daniel Gillies estão oficialmente divorciados depois de terem entrado com o processo em tribunal em junho de 2019.

A atriz, de 40 anos, conseguiu ficar com as suas joias e roupas de marca, bem como com o seu Audi Q5 2020 e uma propriedade do agora ex-casal na Califórnia.

Já a casa que os dois tinham em Studio City está à venda e o lucro será dividido entre os dois.

Os atores vão ter ainda de dividir as despesas dos animais de estimação que tinham em comum: dois gatos e dois cães, e a guarda dos filhos: Charlotte, de sete anos, e Theodore, de cinco.

Rachael Leigh, recorde-se, já assumiu um novo romance com um homem chamado Kevin, que trabalha como treinador de natação.

Leia Também: Angelina Jolie e as provas de violência doméstica em processo de divórcio