Depois de ter sido divulgado que a mãe de Luciana Abreu, Maria Ludovina, estaria novamente divorciada, sabe-se agora que o casamento não terminou da melhor forma.

Maria Ludovina separou-se de António Lopes depois de um ano e meio de união. O casal deu o nó em maio de 2023, sendo este o quarto casamento da mãe de Luciana Abreu.

"O casamento acabou não muito bem", divulgou Adriano Silva Martins no programa 'V+ Fama', da madrugada desta sexta-feira (31 de janeiro).

"O que se passou foi que a casa onde a mãe da Luciana e o ex-marido viviam era arrendada. Esta casa estava arrenda ao ex-marido da mãe da Luciana, os pertences eram dos dois, mas na altura de sair de casa ela levou o que era dela e o que não era", revelou Pedro Capitão, explicando ter tido acesso a estas informações através de uma fonte.

"Nem o colchão deixou ficar ao desgraçado", contou ainda o comentador, dando conta de que o referido colchão terá sido deitado no lixo.

Já Guilherme Castelo Branco disse ter falado com uma outra fonte, "muito próxima do casal em questão", que lhe revelou que "o divórcio foi em comum acordo" e que as coisas no final "ficaram todas resolvidas a bem".

"Neste momento já está tudo em bom porto e já está tudo resolvido", assegurou.

Recorde-se que António Lopes, de quem Ludovina se separou agora, foi o primeiro homem com quem se casou no passado. Ou seja, os dois já tinham sido casados anteriormente.

Leia Também: "Mãe de Luciana Abreu divorciou-se", avança Adriano Silva Martins

Leia Também: "Mãe de Luciana Abreu divorciou-se", avança Adriano Silva Martins