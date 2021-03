Sete anos depois de ter sido imaginado pela primeira vez, o programa 'Cristina ComVida' materializou-se no pequeno ecrã. O novo programa dos fins de tarde da TVI foi para o ar esta segunda-feira, dia 29, e assim será todos os dias, de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas.

Não é a primeira vez que Cristina Ferreira estreia um programa no qual recebe os espectadores em 'casa'. No início de 2019, na estação concorrente, a SIC, 'O Programa da Cristina' já dava sinais do estilo de televisão que ambiciona levar aos espectadores. Mas esse formato era, como confidenciou em declarações aos jornalistas, "um filho deste".

"Agora podemos concretizá-lo com tudo o que imaginámos", afirmou, referindo-se à presença de Eduardo Madeira.

Este "é uma mistura de um direto com uma novela, mas sem takes [...] É uma espécie de sitcom", explicou. "Não fizemos ensaio nenhum e estamos todos a habituar-nos ao que vai acontecer. Para primeiro, acho que correu muito bem".

Eduardo Madeira© Créditos TVI

"Estou a receber pessoas em casa. Faz-me deixar de ser a Cristina da televisão para ser a Cristina de casa. Se não fosse o facto de as câmaras andarem tão em cima de nós, as pessoas iam esquecer-se que isto é um programa",

Questionada sobre de que forma quer que este programa marque o público, a estrela da TVI reconheceu que o horário de emissão é desafiante, mas o objetivo é levar animação ao final de dia dos portugueses. "Quero que digam: 'que hora tão bem passada, queríamos mais'. Temos noção que este é um horário difícil. Sabemos que é um horário em que as pessoas não têm tanta disponibilidade para estarem sentadas, vamos ser um bocadinho rádio para fazer companhia a quem está a fazer o jantar ou a dar banho aos filhos. Queremos que as pessoas se divirtam connosco, que cheguem do trabalho e digam 'deixa lá ver o que aqueles malucos andam a fazer'", disse.

Cristina Ferreira© Créditos TVI

"Sempre introduzi um cunho muito pessoal nos projetos onde me fui incluindo. O meu sonho é de fazer televisão da forma como eu acho que ela deve ser feita", continuou.

Questionada sobre se a grelha da TVI está como a idealizou há seis meses, a diretora de ficção e entretenimento negou: "Para estar precisava do orçamento da SIC e da RTP. A liderança é um objetivo. Nós, como administração, o que queremos é organizar a casa e isso nem sempre nos permite ter logo a grelha que imaginámos".

Miguel Moura e Pedro Abrunhosa© Créditos TVI

Sobre o facto de ter convidado Miguel Moura, ex-concorrente do 'All Together Now', para participar na estreia do 'Cristina ComVida' com um dueto com Pedro Abrunhosa, a estrela da TVI afirmou que essa é a sua missão: "É para isso que cá estou, para dar oportunidades. Quero para os outros aquilo que sempre quis para mim".

"Esta casa vai receber todas as pessoas que quiserem entrar. Somos um país pequenino. Já recebi perto de 30 ou 40 mil pessoas em toda a minha vida, ainda me faltam umas quantas para os 10 milhões", rematou.

Eduardo Madeira

Eduardo Madeira© Créditos TVI

São poucos os textos escritos, o programa sobrevive da arte do improviso e do humor, o que deixa Eduardo particularmente orgulhoso pela oportunidade que lhe foi dada. "Para mim, o melhor é a confiança que a Cristina depositou em mim".

"Não estou a ver muitas coisas que estejam acima de trabalhar com a Cristina. É como trabalhar com o Cristiano Ronaldo", afirmou o humorista.

Sobre o verdadeiro desafio que este projeto trouxe à sua carreira, o comediante afirmou que "estar em direto sem 'corda'" é uma enorme responsabilidade, mas é "o que tem feito a vida inteira".

Este é um desafio que está a ser aplaudido pelo público e pelas pessoas mais próximas, nomeadamente outros comediantes. Eduardo Madeira rematou com o elogio a todos os que lhe fizeram chegar críticas positivas sobre a sua prestação. "Tenho alguns colegas que são amigos e grandes comediantes que me desejaram sorte e me deram o feedback logo a seguir. Felizmente, tenho amigos desses".

